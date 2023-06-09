انتهاء أعمال تشطيب 841 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» بكفر الشيخ الشهر الجاري

قال المهندس أحمد الشناوي، مدير مديرية الإسكان بكفر الشيخ، إنه سيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات في شقق الإسكان الاجتماعي بحي غرب مدينة كفر الشيخ، نهاية شهر يونيو الجاري، كأحد المشروعات الهامة والخدمية، والتي تنفذها الدولة المصرية للمواطنين.

تسليم 556 شقة سكنية للمستحقين بكفر الشيخ

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نهاية شهر يونيو الجاري سيتم الانتهاء من استلام 841 شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» بالمحافظة، من إجمالي 1406 وحدات، مساحة كل شقة منها 90 مترا، كاملة التشطيب، مشيرا أنه جرى تسليم 556 شقة لعدد من المستحقين في كفر الشيخ، بما يعود عليهم بالنفع.

مشروع الإسكان الاجتماعي

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي، وسكن لكل المصريين، عاد من جديد بعد توقف أعمال المشروع لأكثر من 32 عاما في مدينة كفر الشيخ، وعدد من مراكز المحافظة، حيث جرى بناء المئات من الوحدات السكنية على مدار الـ10 سنوات الماضية.