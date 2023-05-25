اليوم.. آخر مهلة لتلقي تظلمات سكن لكل المصريين 3

أعلن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن اليوم الخميس 25 مايو، آخر مهلة لتلقي طلبات تظلم سكن لكل المصريين 3، لكل المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء مستنداتهم الناقصة التي تعيق قبولهم، حيث كان من المقرر الانتهاء من تقديم التظلمات يوم 18 مايو.

أشخاص لا يتم قبول تظلماتهم في سكن لكل المصريين 3

وقالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك أشخاصا لا يتم قبول تظلماتهم، وهم:

- المتقدم الأعزب الذي دخله يتجاوز الحد الأقصى للشروط 6 آلاف جنيه.

- المتقدم المتزوج الذي دخله يزيد عن 8 آلاف جنيه هو وزوجته.

- عدم انطباق شروط السن المقررة في كراسة الشروط «أكبر من 50 وأقل من 21».

- أن يكون المتقدم سبق له واستفاد من شقق الإسكان الاجتماعي.

ولكيفية الحصول على نتيجة تظلمات الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصيين 3، اضغط هنــــــــــا.

التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وللمزيد من الاستفسارات والتفاصيل، يمكن للمواطن متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على فيس بوك http://www.facebook.com/shmffeg.

والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg.

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

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وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

والتواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA.

والتواصل مع الأرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول.

التواصل مع الرقم 090071117 من أي خط أرضي.

التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن َومديريات الإسكان.