تحذير من سلطنة عمان بعد تشكل إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. ما هو؟

أصدرت السلطات في سلطنة عمان، اليوم الخميس، تحذيراً من ركوب البحر، يتضمن وقف كافة أعمال الملاحة البحرية ورحلات الصيد وحركة السفن والمراكب، في ظل تشكيل الإعصار المداري «بيبارجوي» في بحر العرب، على بعد حوالي 1050 كيلومتراً من سواحل السلطنة الخليجية.

أمواج شديدة في عمان

وذكرت الأرصاد الجوية العمانية، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»، أن تنبيه

تجنب ارتياد البحر و ممارسة الأنشطة البحرية نظرا لارتفاع موج البحر إلى هائج الموج (3-6) أمتار على سواحل بحر العرب بدءاً من يوم غد الجمعة (8يونيو2023 )وخلال الثلاثة الأيام القادمة pic.twitter.com/YgsqeOVbRm — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 8, 2023 ">الأمواج ستكون «هائجة شديدة» في سواحل بحر العرب، خلال ثلاثة أيام بداية من الجمعة، ليصل ارتفاعها من 3 إلى 6 أمتار.

تعليق الإمارات على الحالة المدارية

في الوقت الذي أوضح أوضح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أمس الأربعاء الحالة المدارية ببحر العرب هو إعصار من الدرجة الأولى، مع استبعاد تأثير هذا الأمر على الدولة وفقا لوكالة الأنباء الإمارات الرسمية «وام»، على أن يتمركز الإعصار جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالا وخط طول 66.4، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة.

تاريخ سيء مع الأعاصير

في عام 2021، توفي 3 أشخاص بينهم طفل جرفته المياه في عام 2021 في عمان بعد وقوع إعصار شاهين المداري في سلطنة عمان، فيما اجتاح إعصار ميكونو جزيرة سقطرى اليمنية وجنوب غرب عمان في عام 2018 وتوفى 11 شخص.

من جهة أخرى شهدت مصر عاصفة ترابية بداية يونيو الجاري في ظل التغيرات المناخية الحادثة في العالم