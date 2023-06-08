آخرها بيبارجوي في بحر العرب.. من المسؤول عن تسمية الأعاصير والعواصف؟

أطلق رسميا اسم بيبارجوي على العاصفة المدارية في بحر العرب منذ عدة أيام، والتي تطورت بشكل سريع للغاية إلى مستوى عاصفة مدارية، ثم إلى إعصار من الدرجة الأولى، حيث تتمركز العاصفة المدارية بيبارجوي في بحر العرب وتحركت نحو الشمال، وما زالت العاصفة المدارية بيبارجوي في تطور مستمر.

العاصفة المدارية بيبارجوي.. ماذا تعني؟

بيبارجوي أو Bibarjoy، هو اسم من دولة بنجلاديش له عدة معانٍ، أبرزها «الكارثة»، ويعكس إطلاق هذا الاسم على الحالة المدارية في بحر العرب حجم القوة التدميرية التي ترافق هذا النوع من العواصف، خاصة مع تزايد المؤشرات على احتمالية تطورها لإعصار مداري.

من الجهة المسؤولة عن تسمية العواصف والأعاصير في العالم؟

تحتفظ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «WMO» بقوائم أسماء متعاقبة ملائمة لكل حوض من أحواض الأعاصير المدارية التي تضرب مناطق العالم، حيث يمكن للأعاصير المدارية أن تدوم أسبوعا أو أكثر بأيام قليلة، فيمكن أن يتزامن أكثر من إعصار في الوقت ذاته.

كيفية تسمية الأعاصير والعواصف

يمنح المتنبؤون بالطقس اسما لكل عاصفة مدارية تجنبا لأي خطأ أو اختلاط الأمر وكل عام، وتتلقى الأعاصير المدارية أسماء مرتبة أبجديا، كما تستخدم أسماء نساء ورجال بالتناوب للأعاصير.

من الذي يقترح أسماء الأعاصير

تقترح المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا «NMHSs» التابعة لأعضاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في منطقة محددة قائمة الأسماء، وتوافق عليها الهيئات الإقليمية المعنية بالأعاصير المدارية خلال دورتها السنوية أو نصف السنوية، وبدأت دول غرب شمال المحيط الهادئ في استخدام نظام جديد لتسمية الأعاصير المدارية في عام 2000.

متى بدأت تسمية العواصف والأعاصير؟

بدأت ممارسة تسمية العواصف والأعاصير المدارية قبل سنوات عديدة للمساعدة في التعرف السريع على العواصف في رسائل التحذير على افتراض أن تذكر الأسماء أسهل بكثير مقارنة بالأرقام والمصطلحات الفنية، حيث يرى الكثيرون أن تسمية العواصف يسهل الإبلاغ عن الأعاصير المدارية في وسائل الإعلام، ويرفع مستوى الاهتمام بالتحذيرات، ويعزز تأهب المجتمعات المحلية، بحسب «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

لماذا نطلق أسماء قصيرة على الأعاصير؟

أثبتت التجربة أن استخدام الأسماء القصيرة والمميزة في الرسائل الشفهية والمكتوبة أسرع ويقلل من احتمالات الخطأ مقارنة بأساليب التعريف المعقدة القائمة على خطوط الطول والعرض.

الأعاصير من العشوائية إلى أسماء الإناث

وكانت العواصف تسمى عشوائيا في بداية الأمر، وعلى سبيل المثال أُطلق على عاصفة أطلسية مزقت سارية قارب معروف بـ «أنتجي» اسم إعصار أنتجي، ثم شهد منتصف القرن العشرين بداية ممارسة إطلاق أسماء إناث على العواصف.

متى بدأ إطلاق أسماء الذكور على الأعاصير؟

في محاولات لوضع نظام تسمية أكثر تنظيما وكفاءة للأعاصير، قرر أخصائيو الأرصاد الجوية تعريف العواصف بأسماء مستمدة من قائمة مرتبة أبجديا، ومن هذا المنطلق فإن أول عاصفة تحدث في السنة تُمنح اسما يبدأ بالحرف «A» وقبل نهاية القرن العشرين، بدأ خبراء التنبؤ في إطلاق أسماء ذكور على الأعاصير التي تتشكل في نصف الكرة الجنوبي.

دور تاريخي للمركز الوطني لأعاصير الهاريكين

ومنذ عام 1953 أصبحت أسماء العواصف المدارية الأطلسية تُستمد من قوائم يضعها المركز الوطني لأعاصير الهاريكين، أما الآن تتولى لجنة دولية تابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنقيح تلك القوائم وتحديثها.