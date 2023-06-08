3 شركات عالمية تبدأ إنتاج الهواتف الذكية في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أن هناك 3 شركات عالمية بدأت إنتاج الهواتف الذكية في مصر، باستثمارات 2 مليار جنيه.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن الشركات التي بدأن الإنتاج في مصر هي «Samsung, vivo, Nokia » بطاقة إنتاجية سنوية 20 مليون جهاز محمول.

وأشار المركز إلى أنه وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن شركة oppo، أعلنت إنشاء مصنع بتكلفة 20 مليون دولار، بطاقة إنتاج سنوية 4.5 ملايين وحدة.

وتستعد «سامسونج» لإقامة مصنع جديد للهواتف الذكية في بني سويف العام الحالي، ويقع المصنع على مساحة 6 آلاف متر مربع، كما يوفر المصنع 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.