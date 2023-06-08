رابط التسجيل لوظائف ذوي الهمم بالقطاع الخاص

نجحت وزارة العمل، عبر مديريات القوى العاملة بالمحافظات في توفير الكثير من فرص العمل والوظائف المناسبة لذوي الإعاقة والهمم خلال شهر يونيو، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الدعم والرعاية الكاملة لفئة ذوي الهمم، وتوفير الوظائف وفرص العمل اللائقة بمؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص.

فرص عمل لذوي الهمم

ووفرت وزارة العمل من خلال توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقات مع شركات ومصانع القطاع الخاص في حوالي 16 محافظة لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، ضمن نسبة الـ5%، التي نص عليها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 ن والذي يلزم جهات القطاع الخاص باستيفاء نسبة 5% .

ومن بين الوظائف التي وفرتها وزارة العمل لذوي الهمم مشرفين جودة، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومدير مطعم، ومساعد مدير، وعمال إنتاج، وصيدلي، وكيميائي، ومساعد صيدلي، وسكرتارية.

فرص عمل لذوي الهمم ضمن الـ5%

وكانت وزارة العمل قد اعلنت عن توافر فرص عمل لذوي الهمم خلال شهر يونيو الجاري في 65 شركة قطاع خاص في 16 محافظة، تمثل نسبة 5%، من إجمالي 3 آلاف و612 فرصة ووظيفة خالية برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

وحصلت «الوطن» على رابط التسجيل للحصول على هذه الوظائف من الراغبين من ذوي الهمم، وذلك من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoURmRvZtkeiE2oSJQNE4jKX-krHb8yWHSK0PXkvgzWp-0Sw/viewform?c=0&w=1