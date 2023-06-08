«إلحق قدم».. فرص عمل لذوي الهمم من وزارة العمل

توفر وزارة العمل على توفير العديد من الوظائف للشباب والخريجين، كما تهتم بذوي الهمم، لإدماجهم في سوق العمل والمجتمع والتنمية لكي يستطيعوا كسب قوت يومهم، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج وتدريب وتشغيل تلك الفئات.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية التقديم على فرص العمل المتاح لذوي الهمم والتي تصل إلى 26 فرصة، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كيفية التقديم على فرص عمل لذوي الهمم

ويمكن التقديم على فرص العمل من خلال ديوان مديرية العمل بالقاهرة وعنوانه 27 شارع عين شمس برج الفتح أمام سوبر ماركت الفرجانى ومحطة مترو حلمية الزيتون.

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة إتاحة 26 فرصة عمل لذوي الهمم، من أجل العمل في الشركة الدولية للتنمية الإدارية والبشرية، والشركة المتحدة إيديوكيشن بالمقطم، في تخصصات مختلفة وبرواتب مجزية.

شروط التقديم على الوظائف

ومن شروط التقديم على الوظائف الحصول على مؤهلات عليا مناسبة.

أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تخصص السوشيال ميديا ولا تقل عن 5 سنوات في تخصصات المسؤول الإلكتروني والمواد الموسوعية.

وبالنسبة لخدمة العملاء يشترط أن يكون المتقدمين بلا إعاقة ذهنية وأن تكون حواس البصر والسمع التخاطب سليمة واحتراف احد اللغات الاجنبية سواء كانت الانجليزية، الألمانية، الهولندية.

ويشترط في باقي التخصصات إجادة اللغة الانجليزية بمستوى جيد ومهارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إجادة التعامل مع البرامج التعليمية.