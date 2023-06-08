إغلاق مواني السويس والزيتيات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، نظراً لسوء الأحوال الجومائية، إذ بلغت شدة الرياح 35 عُقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا، وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

تعليمات عاجلة لمديري المواني

وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.