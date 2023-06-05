تفاصيل مشروع إنشاء وتطوير المواني النهرية بالإسكندرية.. يستهدف زيادة السفن

حدد تقرير لوزارة النقل، تفاصيل مشروع إنشاء وتطوير المواني النهرية بالإسكندرية، والذي تعمل عليه الوزارة حالياً بهدف دعم الاقتصاد المصري، في إطار الجهود المكثفة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، فضلاً عن حرصها على تطوير قطاع النقل البحري.

تفاصيل إنشاء وتطوير المواني النهرية بالإسكندرية

- يمتد المشروع بعدد 2 رصيفًا على ترعة النوبارية بالإسكندرية.

- أرقام أرصفة المشروع هي «4 و5».

- المشروع يهدف إلى تيسير وتسهيل أعمال الشحن والتفريغ للبضائع.

- تتم الأعمال بالتنسيق مع ميناء الإسكندرية.

- يعمل المشروع على زيادة أعداد السفن القادمة إلى ميناء الإسكندرية.

- يسهم المشروع في دعم الاقتصاد المصري.

مشروع محطة تحيا مصر

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن وزارة النقل تعمل حالياً على تطوير ميناء الإسكندرية بإنشاء عدد من المشروعات المهمة منها على سبيل المثال مشروع محطة تحيا مصر على رصيف 55 والذي يهدف إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بالميناء.

وأضاف «أبوخضرة»، لـ«الوطن»، أنَّ أعمال التطوير التي تتم للميناء وغيره من الموانئ بالإسكندرية تسهم في زيادة الأهمية الاستراتيجية له، لافتاً إلى أنَّ الوزارة حالياً تعمل على مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية لزيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدانًا.

المناطق اللوجيستية

من جهتها، أكّدت الدكتورة هبة الجزار، أستاذ إدارة النقل لـ«الوطن»، أنَّ هذه الأعمال تسهم في إنشاء المناطق اللوجيستية، خاصة أنَّه ضمن مقومات إنشاء أي منطقة لوجيستية هي بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة وفريق عملي مؤهل وخبرة في مجال اللوجستيات، موضحة أنَّ المناطق اللوجيستية تسهم في تعزيز سلاسل التوريد وتحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين النمو الاقتصادي، وتعتبر بمثابة عامل جذب للاستثمارات والشركات المختلفة التي تحتاج إلى الخدمات اللوجستية المتكاملة والفعالة.