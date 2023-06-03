مدبولي: نسعى لربط المواني البحرية مع «الجافة» ومناطق التخزين بشبكة القطارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه جار العمل في مشروعات عديدة من أجل ربط المواني البحرية مع المواني الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية، من خلال شبكة القطارات، وهذا الأمر جزء من مشروع القطار السريع أو ما يسمى بالقطار فائق السرعة الذي يربط بين من السخنة حتى العلمين مرورًا بمطروح والإسكندرية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يسعى لتحقيق الهدف منه وهو أن يكون ممرا لوجستيا كبيرا للغاية يربط البحرين الأحمر والمتوسط، «هيبقى نقطة من النقط اللي يتوقف عندها هو هنا في الإسكندرية، ويبقى كل الحاويات اللي موجودة عاوزين ننقلها سواء لداخل مصر أو حتى تروح لمنطقة السخنة، هيبقى ممكن من خلال النقل من السكة الحديد من خلال القطارات السريعة».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الحقيقة بنتهز الفرصة دي طبعا إني أوجه الشكر للزملاء في وزارة النقل، والوزير كامل الوزير، والمحافظ، على حجم العمل اللي احنا كلنا شوفناه النهارده، وتحقيق ده كله خطوة نحو بناء جمهورية جديدة لمصر بجد».