أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2345 جنيها

سجّلت أسعار الذهب استقراراً خلال نهاية تداولات اليوم الخميس، عند مبلغ 2345 جنيهًا للجرام عيار 21، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الذهب بالأسواق العالمية عند 1963 دولاراً للأوقية.

أسعار الذهب الآن

وقدرت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية الآن بـ2680 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2345 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2010 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و760 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً في الوقت الحالي، عقب صدور بيانات أمريكية مهمة، إذ صدرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية التي تدعم هدوء الفيدرالي في سياته النقدية بعد أن ارتفعت الإعانات بأكثر من التوقعات.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار حيث ينتظر المستثمرون مزيدًا من الإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.