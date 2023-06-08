أسعار الذهب في 3 دول عربية.. تحركات في نطاقات ضيقة

يسعى كثير من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب في الدول العربية، التي يوجد بها أكبر عدد من الجاليات المصرية، في ظل استخدام الذهب كمخزن لقيمة المال لحمايته من التضخم أو تحريك سعر العملة في أي دولة، حيث سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تحركات في نطاقات ضيقة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وصل سعر الذهب لجرام عيار 24 في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 241 درهماً، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فقد وصل إلى 221 درهماً، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 211 درهماً، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 181 درهماً، في الوقت الذي سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 140 درهماً، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1690 درهماً.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي المملكة العربية السعودية، وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 234.62 ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 215.07 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية 205.29 ريال، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18، في بورصة الذهب في السعودية اليوم، إلى 175.97 ريال.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم، بلغ 19.23 دينار، أما سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، سجل 17.664 دينار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 16.843 دينار، في الوقت الذي سجل فيه سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.437 دينار، بينما وصل سعر الاونصة اليوم 598.123 دينار.