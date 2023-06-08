سعر الجنيه الذهب اليوم.. وسبب إقبال المواطنين عليه

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس مبلغ 18 ألفاً و760 جنيهاً، حيث يتم صنعه من الذهب عيار 21، ويصل وزن الجنيه الواحد 8 جرامات، ويعتبر سعره في الوقت الحالي أقل من سعره خلال تعاملات أبريل، حيث وصل في ذلك الوقت إلى 21 ألف جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر

ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي، حيث يعتبر خياراً جيداً للشراء وحفظ الأموال لمن يرغب في الادخار في الذهب، حيث إن المصنعية الخاصة به أقل بكثير من المشغولات الذهبية، وهو ما يوفر أموالاً على المواطنين.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا مبلغ 2345 جنيهاً، وجرام عيار الذهب 24 سجل 2680 جنيهاً، والذي يعد الأكثر نقاءً، ويستخدم في صناعة السبائك، وكذلك عيار 18 الذي سجل 2010 جنيهات للجرام.

وفى ظل عودة عدم الاستقرار في أسعار الذهب، يتجه الكثير من للأشخاص للذهب باعتبارة الملاذ الآمن، لذلك يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الذهب، مما دعا إلى جذب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين لمتابعة أسعار الشراء والبيع في أسواق الذهب محلياً، التى تتأثر بالتغيرات التى تشهدها أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وتعد العملات الذهبية محل جذب واهتمام محبي الاستثمار فى الذهب وتحويل المدخرات المالية إلى عملات ذهبية للمحافظة على قيمتها، وضمان عدم التعرض لأي خسائر مادية عند عمليات البيع نظراً لأنه لا يحتوي على ثمن المصنعية.

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم بسبب بعض البيانات الأمريكية التي أدت إلى ارتفاع سعر الذهب.