ارتفاع أسعار الذهب العالمية بسبب البيانات الأمريكية الأخيرة

عززت أسعار الذهب من مكاسبها خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية التي تدعم هدوء الفيدرالي في سياته النقدية بعد أن ارتفعت الإعانات بأكثر من التوقعات، حيث من المتوقع أن لا يزيد الفيدرالي من تشدده حول أسعار الفائدة.

أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار حيث ينتظر المستثمرون مزيدًا من الإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب 1% اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة عدد الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يعزز التوقعات بأن يوقف البنك المركزي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1960.19 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1974.40 دولار.

وسجل عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل مع تزايد مخاطر الركود.

وتراجع مؤشر الدولار بعد صدور البيانات 0.4 ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات المنافسة مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.