دعاء المطر والرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية.. ردده الآن

دعاء المطر والرياح والعواصف أمر يبحث عنه المواطنون خاصة لأن البلاد تشهد اليوم بعض التقلبات الجوية الحادة، وتحذر هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري على مدار اليوم من العواصف والرياح والأمطار المحتملة على جميع مناطق الجمهورية.

دعاء المطر والرياح والعواصف

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» دعاء المطر والرياح والعواصف، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية في ردها على سؤال أحد متابعيها، عن الأعمال المستحبة شرعًا عند نزول المطر وهبوب الرياح وسماع الرعد.

دعاء الرياح والعواصف في السنة

واستكمالا للحديث عن دعاء المطر والرياح والعواصف، أوضحت الدار في ردها، إنه لا يجب على الإنسان أن يسب الريح إذا عصفت، مشيرة إلى أن هناك دعاء للرياح والعواصف، استنادا إلى ما ورد في «صحيح مسلم»، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»، قالت: وإذا تخيَّلَت السماء، تغيَّر لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سُرِّيَ عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته، فقال: «يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: 24]».

دعاء المطر

وفيما يخص دعاء المطر أوضحت الدار أنه هناك دعاء يستحب أن يردده المسلم في هذه الحالة، صيغته اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، كما نشرت دار الإفتاء دعاء يمكن ترديده أثناء سقوط المطر وهو «اللهم إنا نسألك بعدد قطرات هذا المطر سعة في الأرزاق وبركة فيها وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء وتيسيرًا لكل عسير وفرجًا على كل مهموم».

دعاء الرعد

وبخلاف دعاء المطر والرياح والعواصف، هناك دعاء يمكن ترديده أثناء الرعد والبرق، إذ أوضحت الإفتاء أنه يستحبُّ لسامع الرَّعد أن يُسبِّح وأن يقول عند سماع الرَّعد: سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وأن يقول: اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.