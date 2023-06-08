عاجل.. ضربة موجعة للوداد تخص نجم الفريق قبل نهائي الأبطال أمام الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن احتمالية غياب زهير المترجي، نجم فريق الوداد المغربي، عن إياب نهائي بطولة دروي إفريقيا، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

وبحسب صحيفة «المنتخب» المغربية، فإن زهير المترجي غاب عن الحصة التدريبية لـ الوداد المغربي اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير المغربي أن الطاقم الطبي لفريق الوداد المغربي، أبلغ الجهاز الفني بقيادة البلجيكي سيفين فاندنبروك، باستحالة لحاق زهير المترجي بمباراة الأهلي.

وكان المترجي قد تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام النادي الأهلي، يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة.