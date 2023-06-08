الصحف المغربية تبرز وصول الأهلي.. ضيوف فوق العادة بالموقعة الحاسمة

سلطت الصحف المغربية الضوء على وصول بعثة النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي قبل مباراة الإياب بالدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد المقب،ل مع الإعلان عن حضور مفاجئ لمدرب منتخب المغرب في كأس العالم لمساندة الوداد.

حضور متوقع لمدرب المنتخب المغربي

وذكرت صحيفة «أخبارنا المغربية»، أن مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، سيدعم فريقه السابق الوداد الرياضي، خلال مبارته الحاسمة المرتقبة يوم الأحد المقبل، ضد الأهلي المصري، مع إمكانية تواجد عدد كبير من نجوم المنتحب المغربي، ووصفت الصحيفة حدث الأحد المقبل بـ«موقعة دونور»، مع أمل تكرار إنجاز السنة الماضية، ضد نفس الفريق الأهلي المصري.

هسبريس تبرز مغادرة الأهلي مصر لمباراة النهائي بالمغرب

وأشارت صحيفة «هسبريس» إلى مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مطار القاهرة الدولي إلى المغرب، اليوم الخميس، لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع الإشارة إلى أنه يكفي الأهلي التعادل على الأقل من أجل الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على البطولة.

اجتماعات أمنية وتنظيمية متواصلة

وذكر موقع «هبه بريس» أن الأمن يعقد اجتماعات متواصلة من أجل خروج تنظيم إياب نهائي عصبة الأبطال الأفريقية، التي ستجمع بين ممثل كرة القدم المغربية الوداد الرياضي والأهلي المصري، ووضعت ولاية أمن الدار البيضاء خطة أمنية محكمة تنطلق قبل موعد اللقاء بأيام، لتأمين محيط الملعب، وتوفير الضمانات الأمنية، حتى يمر هذا الحدث الرياضي الكبير في أحسن الظروف.