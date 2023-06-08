حالة الطقس في المغرب.. بعثة الأهلي في الدار البيضاء لمواجهة الوداد

نشر موقع «ميتو ماروك» تفاصيل حالة الطقس في المملكة المغربية لعدة أيام مقبلة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة الإياب بين النادي الأهلي ونادي الوداد البيضاوي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقررة يوم الأحد المقبل، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في القاهرة، بفوز الفريق المصري بهدفين مقابل هدف للفريق المغربي.

طقس المغرب قبل مباراة الأهلي والوداد

وبحسب الموقع المغربي المتخصص في حالة الطقس، فقد سجلت درجة الحرارة في المملكة المغربية، صباح اليوم الخميس، الموافق الثامن من يونيو، 22 درجة، تنخفض إلى 17 درجة في المساء، فيما تتراوح درجة الحرارة غداً الجمعة بين 24 درجة للعظمة، و16 درجة للصغرى، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة يوم السبت المقبل، 25 درجة العظمى، أما درجة الحرارة الصغرى فستكون 16 درجة.

درجة حرارة في المغرب يوم مباراة الأهلي والوداد

أما بالنسبة ليوم الأحد المقبل، الذي ستقام فيه مباراة الأهلي والواداد، فقد ذكر الموقع المغربي أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 25 درجة، فيما ستكون درجة الحرارة الصغرى 16 درجة.

تغير درجات الحرارة بعد يوم مباراة الأهلي والوداد

وتختلف درجات الحرارة يوم الاثنين، اليوم التالي ليوم مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في المغرب، والتي ستكون فيه العظمى 24 درجة، أما درجة الحرارة الصغرى فستكون 16 درجة.

النادي الأهلي يسافر إلى المغرب

وسافر النادي الأهلي اليوم الخميس إلى المملكة المغربية، ليصل إلى كازبلانكا (الدار البيضاء) من أجل المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد المقبل.