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الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر تروي سر تفوقها: دور المدرسة أهم

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
02:43 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
ندى احمد الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر

ندى احمد الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر

حالة من الفرحة العارمة شهدها منزل الطالبة ندا احمد عبدالباسط، الحاصلة على المركز الأول بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات بمحافظة الأقصر، بعد إعلان نتيجة الشهادة الغعدادية بمحافظة الأقصر، بحصولها على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة.

لم تكن تتوقع أن تصبح من الأوائل

وقالت ندا إنها فرحت فرحة شديدة عقب رؤيتها صورتها ضمن الأوائل على مستوى المحافظة، إذ لم تكن تتوقع أن تصبح من الأوائل، مؤكدة أنها كانت تلتحق بالمجموعات الدراسية من أجل المتابعة مشيدة بدور المدرسة الكبير في التفوق، ولذلك يجب على جميع الطلاب أن يحافظوا على التواجد والحضور بالمدرسة حتى يتميزوا ويتفوقوا.

حلم كلية الطب

وأشارت الأولى على الشهادة الإعدادية بالأقصر، إلى أنها سعيدة جدا لأنها جعلت أسرتها تفخر بها وتسعد بما حققته، لافتة إلى أنها ستواصل التفوق في السنوات القادمة حتى تلتحق بكلية الطب وتصير طبيبة.

 سر تفوق طالبة الأقصر

وذكرت ندا سر تفوقها لزملائها القادمين، وهو المحافظة على القرب من الله وطاعة الوالدين والحفاظ على أداء الصلاة، مشيرة إلى أن أفضل أوقات المذاكرة بالنسبة لها كانت عقب أدائها لصلاة الفجر والتي كانت تساعدها كثيرا على التحصيل والتفوق.

كان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قد اعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، بنسبة نجاح 77.4، إذ حصل 15 طالبا وطالبة على المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالأقصر.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس

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بقلم أبو الحسن عبد الستار