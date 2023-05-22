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اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة  

كتب:

إسراء سليمان
01:43 م | الإثنين 22 مايو 2023
اتحاد المهن الطبية

اتحاد المهن الطبية

أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين)، موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة في معاشات النقابات الأربعة والتي تصرف من قبل الاتحاد.

وأكد مجلس الاتحاد، في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة المقررة وهي مبلغ 1350 جنيها بدلًا من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023، كما يؤكد المجلس على أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الزيادة اعتبارا من صرفية أغسطس 2023، التي تصرف عن أشهر ( يوليو - أغسطس - سبتمبر) والمقررة خلال أيام 8- 9- 10 أغسطس 2023.

مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قرر بالإجماع في جلسته في مايو الماضي، رفع معاش الأعضاء بنسبة 35 % ليصبح 1350 جنيه شهريًا بدلًا من 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2023، ليصبح معاش الاتحاد هو الأعلى بين النقابات المهنية، ويصرف المعاش إجمالًا كل ثلاثة أشهر منتصف (فبراير- مايو - أغسطس - نوفمبر) من كل عام للأعضاء الذين بلغوا سن الستين أو أسر الأعضاء المتوفين طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.