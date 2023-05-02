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«نقابة الصيادلة»: زيادة معاش أعضاء المهن الطبية إلى 1350 جنيها

كتب:

إسراء سليمان
04:26 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

أعلن المستشار محمد فكري الحارس القضائي للنقابة العامة لصيادلة مصر، موافقة اتحاد نقابات المهن الطبية خلال اجتماعه اليوم، على زيادة معاش أعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة «الصيادلة والأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين»، بقيمة 350 جنيها ليصبح 1350 جنيها بدلا من 1000 جنيه، على أن تطبق الزيادة بداية من شهر يونيو المقبل.

وكانت نقابة الصيادلة قد تقدمت في وقت سابق، بطلب لزيادة معاش أعضاء المهن الطبية لمجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.