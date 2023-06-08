مدرب الوداد: سنظهر في مباراة الأهلي أننا قادرون على حصد لقب أفريقيا

أعلن سفين فاندنبروك مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي، غياب زهير المترجي نجم الفريق عن مباراة الإياب أمام النادي الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

مدرب الوداد يعلن غياب زهير المترجي عن مباراة الأهلي

وقال سفين فاندنبروك لصحيفة هسبورت المغربية إن غياب زهير المترجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي عن مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «سنظهر في مباراة الإياب أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، قادر على العودة في النتيجة وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس».