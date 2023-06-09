أمطار خفيفة على الإسماعيلية.. وشركة المياه ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية تساقط أمطار خفيفة على أنحاء المدينة وبعض المناطق الشمالية من المحافظة بالتزامن مع سقوط الأمطار على بعض المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.

الطوارئ تحذر من أمطار رعدية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية إلى مناطق من المحافظة في الساعات الحالية.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ المنشور علي الصفحة الرسمية أن السحب قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحب ذلك هبات للرياح أحيانا تزيد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة وفترات متقطعة

وأكد البيان الرسمي علي متابعة الشبكة لحالة الطقس في الإسماعيلية، على مدار الساعة لموافة المواطنين بحالة الطقس علي مدار الساعة.

انتشار فرق الطوارئ

من جانبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة القناة أنه تم فرض حالة الطوارئ وتشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وإدارة الأزمات والطوارىء خلال موجة التقلبات الجوية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة التقلبات الجوية لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات.