أمطار خفيفة تضرب محافظة الفيوم ونشاط ملحوظ في حركة الرياح (صور)

تشهد حالة الطقس في محافظة الفيوم الآن، سقوط أمطار خفيفة ونشاط في حركة الرياح، ضمن موجة التقلبات في الأحوال الجوية التي تضمنت تكون السحب الرعدية على محافظة الفيوم ضمن محافظات شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسط تحذيرات الأرصاد الجوية من الرياح الهابطة من السحب الرعدية التي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بصورة كبيرة.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس في محافظة الفيوم الآن، فضلَا عن درجات الحرارة المتوقعة، والظواهر الجوية التي يشهدها الإقليم خلال الساعات القليلة المقبلة.

حالة الطقس اليوم في الفيوم

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، فإنّه يسود طقس غائم جزئيًا، وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، بينما تنشط حركة الرياح التي تتخذ اتجاهًا شماليًا وشماليًا شرقيًا حيث تبلغ سرعتها 25 كيلو مترًا في الساعة، تزداد بين الحين والآخر لتصل سرعة هبات الرياح 32 كيلو مترًا في الساعة.

الجو عامل إيه في الفيوم؟

وفيما يخص سؤال الأهالي حول الجو عامل إيه في الفيوم؟ فإنّ هيئة الأرصاد الجوية حذّرت مرضى الحساسية والربو من التواجد في الخارج أثناء نشاط الرياح لفترات طويلة تجنبًا للإصابة بصعوبة التنفس أو تهيج الحلق.

وفيما يخص درجة الحرارة في الفيوم اليوم فإنّ درجة الحرارة العظمى تسجل 38 درجة والصغرى تسجل 29 درجة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أهالي محافظة الفيوم وباقي محافظات الصعيد من التقلبات الجوية، موجهة عدة نصائح للتعامل بصورة صحيحة خلال العواصف الرعدية والتي تمثلت في: