سقوط أمطار على مناطق متفرقة بأسيوط.. هبوب رياح مثيرة للرمال

تعرضت عدد من مناطق محافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيف مع ضربات رعد وبرق في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تشهدها المحافظة.

سقوط أمطار ببعض المناطق

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، أن مراكز بحري أسيوط تعرضت لرياح شديدة وضربات البرق والرعد يصاحبها سقوط أمطار واستمرت لدقائق ودعا المركز إلى اتباع التعليمات والبعد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وأكشاك الكهرباء والقيادة بحذر على الطرق السريعة والصحراوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والأحياء تحسباً لسوء الأحوال الجوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لافتاً إلى انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية و أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارىء أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من إخطار موجة الطقس السيئ خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أي آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.