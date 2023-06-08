حالة الطقس في الصعيد الآن.. أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس في الصعيد الآن، اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأحيان، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تستعرض «الوطن»، حالة الطقس في الصعيد الآن فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، حيث من المتوقع اعتدال درجات الحرارة ليلًا.

حالة الطقس في الصعيد الآن

وبحسب آخر بيان لهيئة الأرصاد الجوية فإنّ هناك تمركز للسحب الرعدية الممطرة على محافظات شمال الصعيد وتشمل «الفيوم والمنيا وبني سويف»، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

هل يوجد أمطار في الصعيد؟

وحول سؤال الآلاف من المواطنين عن هل يوجد أمطار في الصعيد؟ فإنّ الأرصاد الجوية أجابت وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية، حيث أوضحت أنّه من المتوقع أن يستمر تأثير السحب الرعدية مستمرًا على محافظات شمال الصعيد، يصاحبها الرعد والبرق، وتتساقط منها الأمطار متفاوتة الشدة على مختلف المحافظات، فيما تستمر الرمال المثارة والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطة من السحب الرعدية.

درجة الحرارة في أسيوط قد إيه؟

وطرح المئات من أهالي الصعيد سؤالًا حول درجة الحرارة في أسيوط قد إيه؟ وهو ما أوضحته الأرصاد في بيانها حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 41 بينما تسجل الصغرى 29 درجة.

حالة الطقس في سوهاج اليوم

وفيما يخص حالة الطقس في سوهاج اليوم فإنّه يسود طقس حار صباحًا يتحول إلى معتدل ليلًا، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تبلغ سرعتها نحو 30 كم/س، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 42 درجة بينما الصغرى 28 درجة.

طقس جنوب الصعيد غدا

وكشفت الأرصاد عن توقعاتها فيما يخص طقس جنوب الصعيد غدا الذي يشهد طقس شديد الحرارة نهارًا، يتحول إلى معتدل ليلًا حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 32، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تبلغ سرعتها 30 كم/س بينما يسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.