آخر تحديثات الأرصاد الجوية: استمرار الرياح وأمطار على مناطق متفرقة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

فرص أمطار على أغلب الأنحاء

وتشهد القاهرة فرصا ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة ومتقطعة بنسبة حدوث تصل لـ20% بينما تشهد محافظات ومدن الوجه البحري أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ30% وكذلك السواحل الشمالية الشرقية.

أما سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل لـ30%.

وتنعدم فرص الأمطار في جنوب الصعيد بينما تشهد محافظات ومدن شمال الصعيد أمطارًا خفيفة متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ20%.

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