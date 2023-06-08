ما علاقة الصحراء الغربية بالأمطار الرعدية في مصر؟.. «الأرصاد» توضح

تشهد مصر حالة من التغيرات الجوية الشديدة وعدم الاستقرار، بدأت خلال الأسبوع الماضي، والتي تتكرر اليوم الخميس، حيث تشهد مصر حالة من ارتفاع درجات الحرارة وعواصف ترابية شديدة تحجب الرؤية، وسقوط أمطار رعدية غزيرة على بعض المناطق ومتوسطة على مناطق أخرى.

ويشغل المواطنين أسباب سقوط الأمطار الرعدية على البلاد، والتي تتسم بالشدة والغزارة، وكذلك فهي أمطار تسبب حالة من القلق والفزع لدى المواطنين.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن سقوط الأمطار الرعدية يرجع إلى تكون المنخفضات الجوية السطحية الخماسينية، غرب البلاد، والتي يكون مركزها الصحراء الغربية، ويصاحبها انخفاض في مستوى الضغط الجوي، ما ينتج عنه ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تحدث نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأضافت «غانم» لـ«الوطن» أنّه في هذا الوقت من العام، يبدأ الحزام المداري في الارتفاع، ما يساعد في سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التي تتوافر بها العوامل الملائمة، مؤكدة أن حدوث هذه الأجواء في هذا الوقت من العام طبيعي ومعتاد.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شدد على ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، مع ضرورة الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

ونصح المواطنين، بالتواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار، وعند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار، يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات، وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

درجات الحرارة العظمى على المدن والأقاليم

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، على المدن والأقاليم المصرية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 45 درجة.