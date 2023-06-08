«الأرصاد» توجه 5 نصائح لتفادي العواصف الرعدية والأمطار

تتعرض عدة مناطق من البلاد، من بينها القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد لظاهرة السحب الرعدية، التي يصاحبها سقوط، أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

الأرصاد توجه نصائح لتفادي العواصف الرعدية

وفي ظل التقلبات الجوية وحالة الطقس السيئة، نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتباع الإجراءات الآتية أثناء العواصف الرعدية:

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

حالة من التقلبات الجوية

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، ما بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة يصاحبه هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، حيث تؤثر السحب الرعدية على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة على خليج السويس وسيناء، والقاهرة والوجه البحري والدلتا بالكامل، وشمال الصعيد، يصاحبها الرعد والبرق وتتساقط منها الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها، مع وصول العاصفة «بيبارجوي» القادمة من بحر العرب إلى مصر.

تساقط أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى

وتساقطت أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى، في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ تمركزت السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد وشمال الصعيد ومناطق من الإسكندرية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

الأرصاد تحذر من تساقط أمطار على شمال الصعيد

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض مناطق من شمال الصعيد للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وبالفعل شهدت عدة محافظات تساقط أمطار متفاوتة، في القاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر، وعلى أحياء الجيزة المختلفة، وكفر الشيخ والإسكندرية والمنيا وبني سويف على وجه الخصوص.