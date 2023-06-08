«الأرصاد» تكشف عن تفاصيل التقلبات الجوية: الذروة اليوم والاستقرار غدا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات الأحوال الجوية، قائلة إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ذروتها اليوم، وتتمثل في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة خلال فترة النهار بسبب وجود منخفض جوي خماسيني يؤثر في البلاد إضافة لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا ما يؤدي حالة من عدم الاستقرار.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الكتل الهوائية الجنوبية أدت لارتفاع كبير في الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، بينما سجلت في جنوب البلاد 45 درجة، وكانت الأجواء شديدة الحرارة.

ولفتت إلى أن اليوم شهد فرصاً لسقوط أمطار رعدية في معظم المحافظات، وتختلف كمياتها من محافظة للأخرى، ولا سيما في السواحل الشمالية ومحافظات متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقعات طقس الغد

وأوضحت أن الأمطار الرعدية يصاحبها رياح هابطة تزيد من سرعات الرياح والأتربة والرمال المثارة، كما أن الرؤية انخفضت إلى حد بعيد بسبب الأتربة والرمال المثارة، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة حتى نهاية اليوم، وبداية من الغد سنشهد تحسناً في الأحوال الجوية.