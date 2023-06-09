شقيق مصطفى درويش يحيي الذكرى الـ40 لرحيله

أحيا هاني درويش شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش الذكري الأربعين لرحيله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر هاني درويش صوره لشقيقه وعلق عليها: «مرور أربعين يوما علي وفاة مصطفى درويش ما تنسوش مصطفى في دعائكم».

الدعاء لمصطفى درويش

وانهالت تعليقات الجمهور على منشور شقيق مصطفى درويش بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفاة الفنان مصطفى درويش

ورحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش أول مايو عن عمر 45 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية ولفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله المستشفى.

وأعلن هاني درويش - وقتها - خبر وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: «البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد»، وحرص على حضور الجنازة والعزاء عدد كبير من الوسط الفني.