فيلم شوجر دادي يتصدر إيرادات السينما بـ263 ألف جنيه خلال 24 ساعة

احتل فيلم شوجر دادي الذي يعرض حاليا بدور العرض، بطولة الفنانة ليلى علوي، أمس، المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر.

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، احتل المركز الأول في شباك التذاكر أمس محققا 263 ألفا و16 جنيها، فيما احتل المركز الثاني في الإيرادات فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود، محققا 176 ألفا و295 جنيها.

فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أحداث فيلم شوجر دادي

وتدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب من خلال عدد من المواقف الكوميدية.