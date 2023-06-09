«تعليم جنوب سيناء»: تجهيز 14 استراحة لتسكين مراقبي الثانوية العامة

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة التأكد من انتهاء كافة التجهيزات الخاصة باستراحات الثانوية العامة للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وقال وكيل «تعليم جنوب سيناء»، إنه تم المرور على كل الاستراحات للتأكد من جاهزيتها، وذلك من خلال اللجنة الثلاثية المشرفة على استراحات المنتدبين لامتحانات الشهادة الثانوية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

350 منتدبا للثانوية العامة

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين على مستوى مدن جنوب سيناء، والتي تسع لاستضافة 350 ملاحظ ثانوية عامة، مشيرا إلى أن كافة الاستراحات 5 نجوم.

كما تم تزويد استراحات ملاحظي الثانوية العامة بجنوب سيناء بثلاجات وبوتاجازات ومرواح ومبردات مياه، بالإضافة إلى توفير بونات للخبز المدعم، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستنطلق الاثنين 12 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

14 استراحة للملاحظين

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي استراحات الثانوية العامة 14 استراحة، موزعة على مدن المحافظة «طور سيناء ورأس سدر وأبوزنيمة و أبورديس وشرم الشيخ ودهب ونويبع»، متابعا أن إجمالي لجان الثانوية على مستوى المحافظة 7 لجان بإجمالي 1530 طالبا وطالبة.