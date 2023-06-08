أشياء جديدة تحدث لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تكليفات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعديد من القرارات الجديدة لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي ، القرارات والأشياء الجديدة التي ستتم لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة.

الأسئلة المقالية وتظليل أرقام الجلوس

من بين القرارات الجديدة في امتحانات الثانوية العامة لأول مرة ما قرره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تم تعديل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث ستتنوع ما بين الاختياري والمقالي، بعد تعديل المواصفات الفنية لتتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2023

استحدثت وزارة التعليم، في امتحانات الثانوية العامة 2023 نظام 4 نماذج موحدة ل لأسئلة ومتخلفة التريب والترقيم، بمعنى أن السؤال رقم 4 قد يكون لدى طالب آخر رقم 10، وذلك في إطار وزارة التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني.

ثالث الأشياء الجديدة التي قررتها الوزارة تظليل رقم الجلوس على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك بهدف منع الاستعانة بالعنصر البشري في إدخال بيانات الطالب على أجهزة الاسكانر أثناء التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

واكدت الوزارة في بيانات متعاقبة لها أن ما مفاده أن أجهزة الاسكانر الخاصة بالتصحيح الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة 2023 لا تقرأ رقم الجلوس المكتوب على ورقة الإجابة، ولكن تقرأ رقم الجلوس المظلل بدوائر لذلك لا بديل عن التظليل، مع تسجيل رقم الجلوس في المربعات الموجودة في ورقتي الإجابة.

وفي إطار الإجراءات المستحدثة لامتحانات الثانوية العامة 2023، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم تدريب الطلاب على الطريقة الصحيحة لكتابة البيانات على البابل شيت والنظام الجديد لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، فضلا أن الوزارة ستتيح فيديو توضيحي قريبا جدا يشرح للطلاب النظام الجديد لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.