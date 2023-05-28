تجهيز 10 استراحات في جنوب سيناء استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، وضع خطة لامتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى عقد تدريب للمرشحين من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل على مستوى المديرية من الديوان وإدارات طور سيناء وأبوزنيمة و أبورديس ودهب ورأس سدر وسانت كاترين وشرم الشيخ ونويبع.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز 10 استراحات في مختلف المدن لملاحظي الثانوية العامة.

10 استراحات للملاحظين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية بدأت تجهيز استراحات الملاحظين لامتحانات الثانوية العامة 2023، وأن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة توفير كل وسائل الراحة داخل اللجان والاستراحات.

وأشار إلى توزيع خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة على الجهات المعنية، للبدء في تنفيذها عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنيه.

لا شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية

وقال محمد عقل، إن 1188 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية، موزعين على 13 لجنة، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى.

وتابع، بأنه يقوم بالمرور يوميا على اللجان لمتابعة سير الامتحانات.