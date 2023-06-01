استعدادات الثانوية العامة في جنوب سيناء.. تجهيز 7 استراحات ومبردات مياه

تنطلق امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء 12 يونيو الجاري، وبدأت المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بوضع خطة تأمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إنّ المحافظة لديها سيناريو محدد لامتحانات الثانوية العامة ويجري تطبيقه كل عام، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا موسعًا أمس، بحضور الجهات المعنية، لوضع خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة.

خبز مدعم ومبردات مياه

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الاتفاق على الانتهاء من تجهيز اللجان في نهاية هذا الأسبوع، مع التأكد من وجود مرواح وإنارة داخل كل لجنة، بالإضافة إلى توفير مبردات مياه داخل اللجان، وشدد على متابعة رؤساء المدن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لعمليات تجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة داخلها وخارجها، وأصدر تعليمات إلى إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة توفير الخبز المدعم لملاحظي الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات عن طريق بونات توزع عليهم.

تجهيز 7 استراحات

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جاري تجهيز 7 استراحات بمدن المحافظة لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة، في كل من مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبو رديس، ونويبع.

وتابع أنه جرى تجهيز اللجان بكل وسائل الراحة للملاحظين، حيث جرى توفير ثلاجات وبوتاجازات ومرواح داخل الاستراحات المخصصة لهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال «عقل» في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المحافظ شدد على ضرورة تواجد سيارة إسعاف مزودة بطبيب أمام اللجان، وتوفير غرف عزل حال اكتشاف حالات مريضة.