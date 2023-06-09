رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 عبر وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الصف التاسع لعام 2023، في كل المحافظات السورية، إذ إنّ الامتحانات انطلقت رسميا، يوم الاثنين، وانتهت يوم 15 مايو الماضي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا 2023، عبر موقع التربية والتعليم السورية.

نتائج التاسع سوريا 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية رصد وتصحيح ومراجعة كل درجات الامتحانات، الخاصة بالصف التاسع في سوريا 2023 في جميع الإدارات، على مستوى كل المحافظات السورية، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيعلن عن النتيجة، من خلال موقع إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم السورية.

كما تم تفعيل رابط الكتروني لعرض الصف التاسع في سوريا 2023 من قبل وزارة التربية السورية لكي يتم الاستعلام من خلاله عن نتيجة الصف التاسع في سوريا من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني «من هنا» الخاص بعرض النتيجة.

- ادخال الاسم.

- كتابة اشتراك الطالب.

- تحديد التخصص الخاص بالطالب.

- كتابة المحافظة التي تم الامتحان فيها.

- الضغط على عرض النتيجة.

وستظهر كل بيانات الطالب، أمامك وكل الدرجات الخاصة بكل مادة.

واستعرضت «الوطن» في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطلاب الصف التاسع سوريا في 2023، حسب رقم الاشتراك الخاص بالطالب، أو حسب الاسم، للشهادة الاعدادية القانونية، للفرع العلمي، أو الأدبي، عبر موقع إلكتروني خاص بالتربية والتعليم السورية.