رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد دعم بلاده لعودة سوريا إلى محيطها العربي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، دعم بلاده لعودة سوريا إلى محيطها العربي، وممارسة دورها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشددا على موقفَ العراق الثابت تجاه سوريا، سواء على المستوى الرسمي أم الشعبي.

العمل العربي المشترك

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء الحلبوسي بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، وتنسيق العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سوريا، وعودة النازحين والمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدهم.

ترحيب بعودة سوريا لمحيط العربي

ومن جهته، أشاد المقداد بجهود الحلبوسي خلال رئاسته لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد، والخطوات التي أسهمت في إعادة سوريا إلى محيطها العربي، معربا عن تقدير الحكومة السورية لمواقف العراق الداعمة لها في مواجهة الأزمات.