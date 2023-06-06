كوارث طبيعية تضرب سوريا وهايتي والإكوادور.. فيضان وزلازل وبركان

شهدت ثلاث دول عددا من الكوارث الطبيعية، إذ سجلت ولاية هايتي مصرع 42 شخصا وفقدان 11 آخرين جراء الفيضانات التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

فيضانات هايتي

وحسبما ذكر موقع «يورونيوز»، فإن الأمطار الغزيرة تسببت في تشريد الآلاف من المواطنين وأعلنت السلطات أن الفيضانات أدت إلى وقوع انهيارات أرضية في 7 مقاطعات.

15 هزة أرضية خلال 24 ساعة

فيما أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، صباح اليوم، تسجيل 15 هزة أرضية، تراوحت شدة 8 هزات ما بين 1.7 و4.1 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر بيان المركز، أن محطات الشبكة الوطنية المتخصصة لرصد الزلازل سجلت في تمام الساعة 7.58 حسب التوقيت المحلي هزة أرضية ضعيفة وصلت شدتها إلى 2.8 درجة شمال شرق الرقة بـ 100 كيلومتر، بعمق 6.2 كيلومتر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأشار البيان إلى أن الـ7 هزات الأرضية الأخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها ما بين الضعيفة والمتوسطة، وضربت هزة أرضية شمال حماة بـ11 كيلومتر بقدر 2.2 درجة، وهزتان أرضيتان في البحر إحداها شمال اللاذقية بـ 63 كيلومتر بقوة 2.6 على مقياس ريختر، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بنحو 1.7 درجة، و4 هزات أخرى في تركيا تراوحت قوتها بين 2.7 و4.1 درجة.

انفجار بركاني في الأكوادور

وانفجر بركان كوتوباكسي الكبير، في جبال الأنديز، بمقاطعة كوتوباكسي، بالإكوادور في أمريكا الجنوبية، مطلقا عمودًا من الغازات البركانية والرماد وصل ارتفاعه إلى ألف متر أعلى القمة، كما تسبب في تسجيل نحو 19 زلزالا متوسطا، وفقا لما ذكره المعهد الجيوفيزيائي الوطني.