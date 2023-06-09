4 آلاف جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» خلال 24 ساعة

حقق فيلم «ابن الحاج أحمد»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ 4 آلاف و700 جنيه، ليحتل المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية التي تضم 9 أفلام، وجاءت إجمالي إيراداته على مدار 7 أسابيع منذ طرحه بالسينما في موسم أفلام عيد الفطر 2023 لتتجاوز 12 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي يجمع بين الخيال والأكشن، حيث يكتشف ابن الحاج أحمد أن والده القعيد يخفي الكثير من الأسرار وليس مريضًا كما يدعي، وهناك عصابة تطارده للتخلص منه.

9 أفلام بدور العرض السينمائي

وتضم دور العرض السينمائية، 9 أفلام حاليًا، حيث يتصدر قائمة إيراداتها اليومية فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، والمركز الثاني فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، والمركز الثالث فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، والمركز الرابع فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، والمركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وفي المركز السادس فيلم 19 ب بطولة سيد رجب، وفي المركزين الثامن والتاسع مغامرات كوكو وساعة إجابة.