8 آلاف جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» لـ شيكو في يوم واحد

حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، إيرادات تقدر بـ8 آلاف و719 جنيها في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، وسبقه في الترتيب أفلام «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي، و«يوم 13» بطولة أحمد داود، و«رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي، و«بعد الشر» بطولة علي ربيع، و«هارلي» بطولة محمد رمضان، و«19 ب» بطولة سيد رجب، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «ابن الحاج أحمد»

فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، وسيد رجب، وصبري فواز، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وإسماعيل فرغلي، والعمل فكرة عمرو سلامة، وسيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.

ضيوف شرف الفيلم

وظهر عدد من ضيوف الشرف في الفيلم، أبرزهم محمد عبدالرحمن توتة، وأحمد فهيم بعد نجاح شخصية سيد العمدة في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، إلى جانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد.

قصة الفيلم

وتدور القصة في إطار من الكوميديا، من خلال اكتشاف ابن الحاج أحمد أن والده العجوز ليس رجلًا قعيدًا على كرسي متحرك، ولكنه كان مختبئا من إحدى العصابات التي كانت تبحث عنه للتخلص منه.