7 آلاف جنيه إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» في السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم ابن الحاج أحمد، بطولة الفنان شيكو، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، تقدر بـ7 آلاف و340 جنيها، ليحتل المركز السادس من حيث قائمة الإيرادات التي تصدرها فيلم شوجر دادي بـ223 ألفا و883 جنيها بطولة ليلى علوي وتامر هجرس وبيومي فؤاد، فيما جاء في ذيل القائمة فيلم ساعة إجابة بإيرادات 1890 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد، بطولة شيكو وسيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محي، إخراج معتز التوني.

ضيوف الشرف

يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، والذي ظهر بشخصيته الحقيقية، ومحمد عبدالرحمن توتا والذي جسّد شخصية بائع يقف على عربة كبدة وهى أقرب لنفس الدور الذي قدمه في فيلمى إكس لارج مع أحمد حلمي، بخلاف ظهور مميز للفنان أحمد فهيم بعد نجاح دوره في مسلسل جعفر العمدة.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والتشويق والإثارة، حيث يكتشف شيكو أن والده الحاج أحمد ويقوم بدوره سيد رجب ليس رجلًا قعيدًا ويخفي الكثير من الأسرار ويطارده بعض الرجال المسلحين.