12 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» لـ شيكو خلال 7 أسابيع

تجاوز إجمالي إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد، مبلغ الـ 12 مليون جنيه على مدار 7 أسابيع، وذلك منذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2023، واحتل المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما جاء في المراكز الأخيرة الثامن والتاسع فيلمي مغامرات كوكو بإجمالي إيرادات 10 ملايين جنيه، وساعة إجابة بإجمالي إيرادات 6 ملايين جنيه.

9 أفلام بالسينما

وقال محمود الدفراوي، إنّ دور العرض السينمائية بها 9 أفلام، يتصدر قائمة إيراداتها اليومية فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وفي المركز الثاني فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وفي المركز الثالث فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، والمركز الرابع فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وفي المركز السادس فيلم 19 ب بطولة سيد رجب.

أبطال فيلم ابن الحاج أحمد

يقود بطولة فيلم ابن الحاج أحمد بخلاف شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبري فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بالخيال والأكشن، حيث يكتشف ابن الحاج أحمد أن والده يخفي الكثير من الأسرار، ووجود عصابة تطارده للتخلص منه ومجموعة من أصدقائه.