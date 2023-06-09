إبحار 118 مركب صيد بالبرلس بعد هدوء الأمواج

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن عدد 118 مركب صيد كبيرة أبحرت اليوم الجمعة، داخل المسطح المائي بمياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، مشيراً إلى أن حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية، وذلك بعد أن شهدت حالة من الارتفاع خلال اليومين الماضيين.

إبحار 118 مركب صيد بسواحل البرلس

وأوضح «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الجمعة، بينها 27 مركب صيد من نوع «الجر»، والتي تبحر لمدة 13 يوما ثم تعود لسواحل البرلس مرة أخرى، لافتا إلى أن تلك المراكب يكون على متنها نحو 15 شخصا من طاقم العمل.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الجمعة

يذكر أن سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بلغت نحو 14 كيلومترا في الساعة، ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار، كما تبلغ نسبة الرطوبة 50%، وتسجل درجة الحرارة العظمى 37 مئوية، والصغرى 17 مئوية.