«التنمية المحلية»: 296 مليون جنيه حجم مبيعات السلع بمبادرة «سند الخير»

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «سند الخير»، التي اطلقتها الوزارة العام الماضي ومستمرة حتى الآن، حققت نجاحا كبيرا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، وذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وهو الأسبوع رقم 58 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بنحو 296 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 18 محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

إقبال المواطنين

وأوضح التقرير أن مبادرة «سند الخير»، شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها 58، حيث بلغ حجم المبيعات أكثر من 6,9 ملايين جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث تم إطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة و8 سيارات بمحافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وسيارتين لمحافظة اسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لتحقيق المزيد من النجاح، وتحقيق أهدافها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

توفير السلع الغذائية

وطالب وزير التنمية المحلية، المسئولون على المبادرة بأن يتم تعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها القائمين على المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى حياة كريمة والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وهو تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

12 شركة و3 مبادرات شبابية تشارك في المبادرة

وأشار وزير التنمية المحلية، الي أن المبادرة يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة