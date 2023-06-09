محافظة القاهرة تشهد إحياء التراث من خلال عدة مشروعات

شهدت محافظة القاهرة العمل على إحياء تراث الأجداد في الجمهورية الجديدة، من خلال افتتاح وتطوير عددا من المشروعات من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن المشروعات التي تم إحياءها وتطويرها وفق تقرير محافظة القاهرة ما يلى:

قرية الفواخير بالفسطاط

تستهدف إحياء حرفة صناعة الطين وتحويلها إلى مقصد سياحي استثماري بتكلفة 100 مليون جنيه.

تطوير بحيرة عين الحياة

رفع أكثر من 200 ألف طن مخلفات وقمامة، ومساحة المشروع 63 فدانا و24 فدانا للبحيرة، و39 فدانا مسطحات خضراء، و2 فدان مبان مطاعم وكافيهات و2 كيلومتر ممرات مشاه.

إزالة بطن البقر

هي منطقة عشوائية بمصر القديمة وتم إزالتها بإزالة 811 عقار عشوائي، واخلاء وتسكين 1849 أسرة وتم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة

تخدم منطقة أبو صير الغربي وعزبة الجامعة ومؤسسة الأحداث وعزبة سماحة ومنطقة كمال رمزي مساحتها 2000 متر مربع بقدرة 40 ألف متر مكعب يومي بتكلفة 65 مليون جنيه.

مشروع توسعات محطة مياه كفر العلو

تم العمل على إجراء توسعات بمحطة مياه شرب كفر العلو بحي حلوان بتكلفة 333 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا.

افتتاح روضة السيدة 1

بتكلفة 330 مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ4080 نسمة، من خلال 816 وحدة سكنية بإجمالي 16 عمارة و198 وحدة إدارية وتجارية

مشروع الإسكان الاجتماعي بدر

155 عمارة بإجمالي 3.720 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، و600 عمارة بإجمالي 14.400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه.

محور جيهان السادات

يربط بين وسط القاهرة والمحاور الرئيسية الطولية من صلاح سالم والأوتوستراد وامتداد محور المشير طنطاوي والطريق الدائري والقاهرة الجديدة حتى العاصمة الإدارية، يستهدف الحد من الكثافة المرورية بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

تطوير قبة وضريح الإمام الشافعي

بلغت تكلفة التطوير 35 مليون جنيه ضمن توجيهات القيادة السياسية لإحياء تراث العاصمة العريق من مساجد وقباب وأضرحة.