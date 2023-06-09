سفير مصر في إيطاليا يستقبل منتخب مصر الأول للتايكوندو

استقبل السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بمقر السفارة في روما بعثة المنتخب القومي للتايكوندو، المشارك في بطولة الجائزة الكبرى بروما، برئاسة المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمشرف العام على المنتخب الأول، ورئيس البعثة، وأعضاء الجهاز الفني الإنجليزي محمد شو المدير الفني للمنتخب، وأسامة سيد المدرب العام للمنتخب، واللاعبين واللاعبات من أبطال مصر وهم سيف عيسي، وأحمد راوي، وآية شحاته، وميسون إيهاب.

بسام راضي يستقبل منتخب مصر للتايكوندو

وأشاد السفير بسام راضي بمستوى منتخب التايكوندو، والذي حقق منذ أيام قليلة عدة ميداليات في بطولة العالم بمدينة «باكو» عاصمة أذربيجان إذ حصل اللاعب سيف عيسى على الميدالية البرونزية الأولى، وبرونزية أخرى عن طريق شهد سامي في إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ 30 عامًا بتحقيق ميداليتين في بطولة واحدة منذ بطولة العالم في أمريكا عام 1992.

الإنجازات العالمية المصرية

وشدد بسام راضي، خلال اللقاء، على أنّ الإنجازات العالمية المصرية في مجال الرياضة تعكس مدى اهتمام ودعم السيد الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية في مصر بمختلف قطاعاتها وهو الأمر الذي أدى إلى تطور غير مسبوق للبنية الرياضية على مستوى الجمهورية، متمنيًا لبعثة منتخب التايكوندو التوفيق في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بروما التي تبدأ منافساتها اليوم، لرفع اسم الوطن العزيز مصر عاليًا، وكذلك تمهيدًا للمشاركة الفعالة لتحقيق إنجاز في أولمبيات العام المقبل باريس 2024.

ومن جانبه أهدى المهندس محمد عجيزة، رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، درع الاتحاد للسفير بسام راضي، معربًا عن تقديره لجهود السفارة لتسهيل مهمة البعثة المصرية.