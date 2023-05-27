بسام راضي يستعرض مبادرة حياة كريمة مع مديرة الصندوق العالمي للتنمية الزراعية

ناقش السفير بسام راضي في روما، مع السيدة سندي ماكين المدير العام الجديد للصندوق العالمي للتنمية الزراعية «الايفاد»، زوجة السيناتور الأمريكي جون ماكين، مشروعات مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، مستعرضا كذلك أولويات الحكومة ومبادراتها لتعزيز جهود الأمن الغذائي، لاسيما من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأشار إلى التقدير للتعاون القائم بين الحكومة والصندوق والحرص على توطيد سبل التعاون للتوسع بشكل أكبر في جهود الأمن الغذائي.

وقد اتفق الجانبان، على المضي قدمًا في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المبادرات المصرية التي تمّ إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ لتعزيز الأمن الغذائي.