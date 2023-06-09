10 معلومات عن المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة بالمحافظة العام الماضي، بلغ نحو 175 منحة، موضحا أنه منذ تولى قيادة المحافظة في 2011، وهو يسعى لتوفير أكبر عدد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة الحصول على فرص تعليمية في الجامعات الخاصة.

المنح الدراسية بجنوب سيناء

وأضاف محافظ جنوب سيناء ف يتصريحات لـ«الوطن»، أنه كلف الدكتور خالد متولي، مفوض المحافظ للمنح الخارجية، بمخاطبة الجامعات الخاصة مع بداية امتحانات الثانوية العامة، لتوفير أكبر عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2023 للطلاب والطالبات المتفوقين.

ضوابط الحصول على منح دراسية لأبناء جنوب سيناء

وتتضمن ضوابط الحصول على منحة دراسة لطلبة جنوب سيناء ما يلي:

1- المنح المخصصة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

2- المنح للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة شرط التقديم في تنسيق الجامعات المصرية.

3- الجامعات الأهلية مثل جامعة الملك سلمان لا دخل للمحافظة في توفير منح فيها للطلاب، لأنها لديها قواعد وضوابط من أجل توفير المنح.

4- المجموع هو المعيار الأساسي للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين.

5- أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، والشهادات المدرسية أيضا من مدارس جنوب سيناء.

6- يلتزم الطالب بتقديم بطاقة الترشيح أثناء التقديم في المنحة.

7- يتم فتح قبول طلبات الحصول على منح دراسية بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى من امتحانات الثانوية العامة.

8- لن يتم قبول أي طلبات تزكية إلا وفقا للشروط والضوابط المخصصة للمنح وهي المجموع.

9- أن يكون الطالب قدم على التنسيق في أحد الجامعات الخاصة التي يرغب في الحصول على منحة دراسية بها.

10- المنح الدراسية ليست إعانة اجتماعية، ولكن لدعم المتفوقين دراسيا.