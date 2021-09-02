لطلاب الشهادة الثانوية.. شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة

ينتظر كثير من طلاب الشهادة الثانوية المنح الدراسية للمتفوقين، التي تطرحها الجامعات الأهلية والخاصة، في التخصصات العلمية الجديدة، التي تقوم بخصم جزء من قيمة المصروفات الدراسية أو تتحملها بالكامل، حسب حالة الطالب العلمية والاجتماعية.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لطلاب الشهادة الثانوية العامة في مجال التعليم، نستعرض الشروط والمستندات الخاصة بالمنح التي يتم طرحها بشكل سنوي من بعض الجامعات الخاصة، التي يتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة، في التقرير التالي:

جامعة النهضة

تقدم جامعة النهضة عددا من المنح الدراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية فقط، في واحد من البرامج التعليمية التي تتضمنها الجامعة، وهذه المنحة لا تغطي تكاليف المصروفات بالكامل، بل 25% منها فقط.

المستندات المطلوبة:

- شهادة الثانوية العامة.

- بيان النجاح.

- بيان الدرجات الخاص بشهادة الثانوية العامة المصرية.

- صورة الرقم القومي لوالدي الطب.

- بيان مفردات مرتب لوالد الطالب.

- يفضل تقديم بحث اجتماعي يوضح الحالة المادية للأسرة.

جامعة 6 أكتوبر

- تقدم جامعة 6 أكتوبر عددا من المنح لطلاب المتفوقين سنويًا، بعد أن يتم تطبيق بعض الشروط وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.

- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة في نفس عام المنحة، وأن يكون مقيدا بأحد المدارس الحكومية المصرية.

- الأولوية تكون لأصحاب المجاميع الأعلى في الثانوية العامة.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها.

جامعة فاروس

تقدم جامعة فاروس عددا من المنح لطلاب الشهادة الثانوية، من خلال وضع بعض الشروط وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أب وأم مصريين.

- أن يكون حاصل علي الثانوية العامة من إحدي المدارس الحكومية المصرية، وأن يكون تاريخ التقديم هو نفس العام الذي حصل فيه الطالب على الشهادة.

- الأولوية لأصحاب المجاميع الأعلى.

- اجتياز الامتحانات الخاصة باللغات.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من قبل الجامعة ضمن إجراءات التقديم علي المنحة.

الجامعة المصرية الروسية

يمكن للطلاب التقديم للمنح التي تقدمها الجامعة المصرية الروسية، ويتم خلالها الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصروفات، لكن بعد أن ينطبق على الطالب الشروط المطلوبة وهي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية المصرية.

- الأولوية لأصحاب الدرجات الأعلى.

- اجتياز امتحانات الخاصة باللغات.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من قبل الجامعة.